Apple M1 je pouze začátek, příští rok se dočkáme 32jádrového procesoru

V červnu letošního roku Apple oznámil, že v následujících dvou letech přestane používat u svých počítačů procesory od Intelu a nahradí je vlastními ARMovými čipsety. První vlaštovky přiletěly již letos na podzim, kdy Apple odhalil tři nové počítače s čipsetem Apple M1. I když se jedná o základní stroje, recenzenty i veřejnost doslova nadchnuly výkonem a energetickou úsporností.

Čipsety Apple v roce 2021: 32 procesorových a 32 grafických jader

V příštím roce má tento příběh pokračovat, podle zdrojů serveru Bloomberg se v něm Apple chystá posunout své počítačové čipsety do vyšších pater. Zatímco Apple M1 disponuje osmijádrovým procesorem, už příští rok prý kalifornská firma představí čipsety s integrovaným 32jádrovým procesorem. Ten má najít uplatnění především u stolních počítačů včetně profesionálního Macu Pro, jehož premiéra je prý naplánována do roku 2022. Oproti tomu současnému by měl mít údajně poloviční velikost.

Už v příštím roce bychom se mohli dočkat alespoň vysoce výkonného procesoru, který má Apple v plánu nasadit do nových MacBooků Pro a iMaců. Procesorová jednotka má být v tomto případě složena z 16 (nebo 12) výkonných a 4 úsporných jader. Počet jader se má navyšovat i u grafických jednotek; zatímco Apple M1 disponuje 7 nebo 8 grafickými jádry, budoucí čipsety by měly dostat 16 a 32jádrové grafiky, později dokonce 64 nebo 128jádrové.

Apple zjevně myslí kompletní přechod od Intelu na vlastní procesory vážně, přičemž se nezalekne ani vývoje čipsetů do svých nejvyšších počítačových řad. Zbývá tedy přemluvit vývojáře, aby pro nové čipy optimalizovali svoje aplikace, a to jak ty spotřebitelské, tak i ty profesionální.