Apple M1 je jenom začátek, v Cupertinu chystají podstatně výkonnější procesor

Nedávno představené MacBooky s ARMovým čipsetem Apple M1 sbírají pozitivní ohlasy. První jablečný počítačový procesor zaujal jak svým výkonem, tak svojí energetickou nenáročností. Přitom se jedná o první vlaštovku pro „základní“ použití, kterou by měl v příštím roce doprovodit ještě výkonnější procesor určený do dražších počítačů.

Podle posledních informací by dalším novým procesorem v pořadí měl být Apple M1X, který by měl být postaven z 12 procesorových jader – z osmi výkonných „Fire Storm“ a čtyř úsporných „Ice Storm“. Informátor LeaksApplePro se odkazuje na člověka, který již měl tu čest používat prototyp počítače s tímto čipsetem a popsal jej těmito slovy: „Pokud jste si mysleli, že M1 je rychlý, ještě jste neviděli M1X.“

– According to a source who used a prototype, “if you think M1 is fast, you haven’t seen M1X”.

– Coming first on a MacBook Pro 16” unveiling as a press release.

První počítače, ve kterých se má Apple M1X objevit, mají být 24“ iMac a 16“ MacBook Pro. První jmenovaný by měl být představen už v březnu příštího roku s cenou startující na 1 399 USD (asi 30 600 korun). Společně s tímto počítačem by měla být představena nová verze jablečné myši Magic Mouse.

Ok so… iMac. 24” M1X $1399 Magic Mouse redesign Coming in March I’ll make a more complete post in my website with more details. But these are the most important ones. :)

Nový 16“ MacBook Pro má být odhalen 1. června, přičemž kromě nového procesoru se máme dočkat i nového designu s tenčími rámečky. Tento stroj má unést až 64 GB RAM a 8TB úložiště, cena má začínat na 2 399 USD (asi 52 500 korun bez DPH).

– Up to 8TB of storage.

– Up to 64GB of Ram.

MacBook Pro 16”

Right now there are two models scheduled.

– Intel, AMD gpu, same bezels.

– M1X(not final name), smaller bezels.

Intel model is coming first, they will save the one with Apple Silicon for later next year.

Will keep you guys updated.

