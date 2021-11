Apple králem čipsetů: za dva roky přijde s 3nm technologií

Apple se se svými čipsety M1 trefil do černého. V následujících letech má gigant z Cupertina v plánu kompletně opustit platformu od Intelu a do všech svých počítačů nasadit vlastní řešení. S tím pochopitelně souvisí také vývoj vlastních čipsetů, který má Apple podrobně naplánovaný. A rozhodně se máme na co těšit.

Podle uniklého plánu vývoje se chystá Apple přesunout na 3nm výrobní technologii v roce 2023 jak u Maců, tak i u iPhonů. Třetí generace čipsetů nese kódové označení Ibiza, Lobos a Palma a předpokládá se, že půjde o vartianty na čipsety M1, M1 Pro a M1 Max.

Pro příští rok údajně Apple žádné větší plány nemá, přičemž jeho čipsety mají zachovat 5nm technologii, byť Apple pravděpodobně trochu zefektivní jejich výrobní proces. Kromě toho se předpokládá, že Apple v roce 2022 vyrobí čipset na dvou tištěných spojích, s nejvyšší pravděpodobností určený pro Mac Pro.

3nm čipset už za dva roky?

Aktuálně nejrychlejší čipset od Applu je M1 Max, který je postaven na jednom tištěném spoji. Očekává se, že varianta čipsetu M1 Max postavená na dvou tištěných spojích může obsahovat až 40 CPU jader, což by mohlo pro Mac Pro dostačovat jako adekvátní náhrada za čipsety od Intelu. Plánované řešení nejvíce ocení majitelé starších Maců Pro, které v některých konfiguracích taktéž nabízeli čipset Intel Xeon postavený na dvou tištěných spojích.