Apple jako zelený král: v ekologii je daleko před konkurencí

Apple se zavázal, že jeho produkty dosáhnou uhlíkové neutrality do roku 2030

Podle odborníků jsou tato tvrzení přehnaná

Přesto se prý snaží mnohem více než ostatní technologičtí giganti

Společnost Apple je velice dobře známá odstraňováním potřebného příslušenství, jako jsou například nabíječky či sluchátka, z balení svých produktů, prý z ekologických důvodů. Během keynote nás sice Tim Cook ubezpečuje, kolik takové škrty ušetří místa v balení, ale každému musí být jasné, že pokud si bude chtít zákazník nabíječku dokoupit, bude to znamenat nejen další zátěž pro planetu v podobě dalšího zbytečného obalu, ale i další příjmy pro jablečnou společnost. A ty rozhodně nejsou malé vzhledem k tomu, jak v Cupertinu příslušenství naceňují. Konkrétně se jedná asi o 6,5 miliardy dolarů ročně.

Kritika Applu ze strany Greenpeace

Před měsícem nizozemská pobočka organizace Greenpeace obvinila Apple z toho, že podporuje rychlou obměnu výrobků tím, že každoročně představuje další. Pokud by prý Cook skutečně upřednostňoval životní prostředí, podporoval by delší používání zařízení a zvážil by prodloužení doby mezi vydáními nových.

Zbytečně krátký životní cyklus výrobků je podle Greenpeace obrovský problém, neboť i Apple přiznává, že z celkové uhlíkové stopy za celou dobu životnosti iPhonu připadá asi 80 % na jeho výrobu.

Otázkou je, zdali je konkrétně tato kritika oprávněná, protože Apple má, pokud nebudeme počítat sliby Googlu, nejdelší podporu softwarových aktualizací u chytrých telefonů a každoročně vydává nové produkty snad každá firma v tomto oboru.

Apple je na tom nejlépe

Americká organizace Stand.earth se rozhodla srovnat ekologické závazky technologických firem Apple, Dell, Google, HP, Microsoft a Nvidia. Zjistila, že všechny kromě poslední jmenované se zavázaly snížit absolutní globální emise skleníkových plynů (GHG) v rámci svých dodavatelských řetězců do roku 2030, přičemž závazek cupertinského giganta je zdaleka největší.

Garry Cook, ředitel celosvětových klimatických kampaní organizace Stand.earth říká, že „ačkoliv Apple možná příliš rychle prohlašuje, že jsou jeho produkty uhlíkově neutrální, je jediný, kdo jednak dává jasný příklad v tom, jak přesouvat své vlastní provozy mimo fosilní paliva, jednak tvrdě pracuje na tom, aby se i jeho dodavatelé stali do roku 2030 uhlíkově neutrálními.“