Apple chystá na příští rok čtyři nové MacBooky. Z nabídky zřejmě zmizí jeden současný model

Apple v první polovině příštího roku představí čtyři nové MacBooky

Nejprve mají dorazit MacBooky Pro, a teprve po nich MacBooky Air

13″ MacBook Pro to má zřejmě definitivně sečtené

Letošní rok byl na nové počítače od Applu poměrně bohatý – v lednu jsme se dočkali omlazených MacBooků Pro, v rámci červnové vývojářské konference WWDC pak Apple odhalil 15″ MacBook Air a stolní počítače Mac Studio a Mac Pro. Všechny tyto počítače pohání procesory řady M2, ovšem už příští rok příští rok Apple představí nástupnickou generaci M3, a s ní pochopitelně i nový hardware.

Čtyři nové MacBooky

Obvykle přesný informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg ve svém posledním newsletteru Power On shrnul, co na nás Apple v nejbližší době chystá, a mimo jiné se zmínil i o připravovaných počítačích. V Cupertinu prý mají aktuálně rozpracované čtyři nové počítače:

14 a 16″ MacBooky Pro

13 a 15″ MacBooky Air

Vývoj těchto strojů prý podle Gurmana běží na plné obrátky, paradoxně však v opačném pořadí, než bychom očekávali. Blíže uvedení totiž mají být MacBooky Pro – ty se v současnosti nachází ve fázi DTV, což znamená, že dochází k internímu ověřování designu před startem sériové výroby. K uvedení na trh by podle Gurmana mohlo dojít už na začátku příštího roku. Oproti tomu MacBooky Air mají být aktuálně ve fázi EVT, což je technický ověřovací proces – zde tak máme odhalení očekávat až blíže k letním měsícům.

Toto tvrzení je poněkud překvapivé, a to z prostého důvodu – pokud by Apple zvolil toto pořadí, musel by oproti zvyklostem z minulých let představit téměř celou rodinu procesorů M3 najednou, neboť do MacBooků Pro nepochybně nasadí výkonnější varianty M3 Pro a M3 Max. Mark Gurman navíc vůbec nehovoří o 13″ MacBooku Pro, je tedy možné, že Apple tento model zcela vyřadí z nabídky. Vůbec bychom se tomuto kroku nijak nedivili – tento počítač vzhledem ke své podobnosti s 13″ MacBookem Air nedává v současném portfoliu Applu příliš velký smysl.