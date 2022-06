Apple chystá bezúročné půjčky v rámci Apple Pay. Přesto není důvod jásat

Apple se pouští stále hlouběji do osobních financí

Ještě letos nabídne v USA bezúročné půjčky až na 6 týdnů

Služba však může přinést více zármutku než radosti

Apple projevuje zájem o vstup na trh finančních služeb již několik let. Ve Spojených státech je možné Apple Pay, tedy placení mobilem či hodinkami, využívat v 85 % prodejen. Díky oblíbenosti a rozšířenosti iPhonů si zkrátka jen málo obchodníků dovolí početnou skupinu potenciálních zákazníků ignorovat. Od roku 2019 si také v Americe můžete pořídit kreditní kartu přímo od Applu. Tu aktuálně vlastní necelých 7 milionů spotřebitelů.

Jak je vidno, Apple vidí ve finančních službách velký potenciál. Známé rčení praví: „Dej člověku zbraň a může vykrást banku. Dej člověku banku a může vykrást svět.“ Netvrdím, že se Apple vydává touto cestou, avšak je nepochybné, že vedle prodeje elektroniky a digitálního obsahu hledá i další zdroje příjmů.

Kupte nyní, plaťte až později

Na letošní konferenci WWDC pak Apple pro téže teritorium představil možnost využít Apple Pay k bezúročné půjčce až na 6 týdnů, která má být dostupná ještě během letoška. Kromě příjmů z poplatků od obchodníků se očekává, že Apple nahlédne i do zvyklostí spotřebitelů, díky čemuž bude moci lépe předvídat nové trendy a nákupní chování.

Při platbě jednoduše zvolíte možnost Pay Later a celková částka se rozdělí na 4 platby – jednu čtvrtinu zaplatíte hned, další vždy po dvou týdnech (v USA je výplata často vyplácena v týdenních či čtrnáctidenních intervalech). Novou televizi si tedy můžete koupit ihned, ale splatit ji až později. Na první pohled skvělá služba pro nenadálé výdaje, které spotřebitel nemůže aktuálně pokrýt. Apple jistě doufá i v to, že mnoho takto rozdělených plateb připadne i na jeho vlastní produkty.

Apple takto vlastně půjčuje peníze zákazníkům na to, aby si mohli užívat i věci, na které aktuálně nemají peníze. Jak však historie ukázala, je jen málo takových, kteří službu využijí jen v nouzi. Velká část spotřebitelů se takto může dostat do spirály dluhů, které následně nebude schopna splácet. Apple chce těmto situacím předcházet prověřením si finanční situace a platební morálky, ale poskytnuté dokumenty ne vždy odpovídají realitě.

Žít, či nežít… si nad poměry? To je oč tu běží

Ve spojení s velkými výdaji na marketing se tak může snadno stát, že mnoho spotřebitelů v touze dopřát si dávku dopaminu z vlastnění věci, kterou si chtěli pořídit již dávno, přecení své schopnosti splácet a bude čelit nepříjemným následkům zadlužení. Do rovnice pak vstupuje i popsaný „efekt vlastnictví“, tedy jakéhosi přilnutí k věci, kterou již krátkou chvíli vlastníme a odmítáme ji vrátit, i když víme, že si ji nemůžeme dovolit.

Je však nutné zmínit, že daná služba může lidem, například právě v Americe, do budoucna pomoci, pokud k ní budou přistupovat zodpovědně. Spojené státy jsou totiž proslulé budováním „kreditního skóre“, tedy jakéhosi profilu pro banky a finanční ústavy, ke kterému je přihlíženo například při žádosti o kreditní karty či hypotéční úvěry. Jablečná společnost tvrdí, že finanční zdraví spotřebitele je hlavním kritériem. Do jaké míry však půjde předem odhalit rizikové případy, to se dozvíme zhruba za rok.

Spolkne Apple malé hráče na trhu?

Představení služby je pomyslným strašákem pro firmy, které již podobné možnosti odložených nákupů poskytují. Veřejně obchodovaným firmám tak po oznámení vstupu Applu do spotřebitelských úvěrů klesla hodnota akcií. Je to podobné, jako když do vybraného odvětví vstoupí Amazon – menší firmy nedokážou nabídnout produkt za stejných podmínek, a tak ukončí provoz.

Finanční stránku věci, stejně jako v případě kreditní karty, bude obstarávat gigant Goldman Sachs. Apple prozatím neprozradil, jaké následky spotřebitele čekají, pokud nepošle splátku včas. Pokud však uvrhne větší množství spotřebitelů do platební neschopnosti, nebude se jednat o dobrou reklamu.

Prozatím je spuštění služby plánované pouze v USA. Pokud se však tento model osvědčí, dá se očekávat, že další země na sebe nenechají dlouho čekat.