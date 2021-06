Apple chce zatočit s leakery. Těm nejúspěšnějším vyhrožuje soudem

Uhlídat tajemství v dnešní době chytrých technologií není jednoduchý úkol. Velmi často se stává, že díky únikům informací známe produkty a jejich kompletní specifikace i týdny dopředu, což nejen ničí moment překvapení, ale také má negativní dopad na samotné společnosti. Takovou podobu iPhonu 13 už nějakou chvíli známe.

Dohlížet na stovky a tisíce zaměstnanců vlastní firmy a k tomu mít ještě dohled nad externími dodavateli je takřka nemožné, čehož jsou si velké firmy vědomy. Apple se nicméně s tímto smířit nehodlá. Těm nejvíce úspěšným začal posílat předžalobní výzvy, aby zveřejňování citlivých údajů o chystaných produktech co nejrychleji zanechali.

S tím, že Apple rozesílá výhružné e-maily, přišli čínští leakeři Kang a Duan Rui. Kalifornský gigant jim pohrozil soudem v Číně, pokud nepřestanou sdílet citlivé obchodní informace. Polehčujícím faktem podle Applu není ani informace, že se jim dele jejich vlastních slov daný produkt „zjevil ve snu“. Jermaine z Concept Creator, který vytvořil render AirPods Max pro Jona Prossera, byl rovněž kontaktován nizozemským právníkem zastupujícím Apple, aby se příště podobné tvorby vyvaroval.

Remember the Airpod Max that I did for @jon_prosser seems that a dutch lawyer is reaching out to me about that, and well they demand I stop with doing it, And Apple can give a fine they say, but are holding off if I promise to stop making it.

