Apple chce dát Číně sbohem. Kde bude vyrábět iPhony?

Podle analytika Ming-Chi Kua bude o letošních Vánocích na trhu chybět 15 – 20 milionů iPhonů Pro, a to kvůli velkým nepokojům v Číně, které zapříčinila nemoc covid-19 a na ni navázaná vládní opatření. Největší výpadek hlásí továrna společnosti Foxconn v čínském Šen-čenu, která je se svými 300 tisíci zaměstnanci jednou z největších svého druhu – v jednu chvíli se v ní vyrábělo 85 procent všech iPhonů Pro, v roce 2021 dokonce sama zajistila téměř 4 procenta celého čínského exportu. Nyní tento závod podle Kua běží pouze na 20 procent.

Tato situace pochopitelně Apple zneklidňuje, kvůli výpadku výroby nebude schopný pokrýt současnou poptávku po iPhonech, což se negativně projeví ve finančních výsledcích za aktuální kvartál. V Cupertinu potřebují stabilní dodávky, a proto aktivně hledají jiné výrobce, aby snížili svoji závislost na Foxconnu a na Číně vůbec.

Postupné opouštění Číny má Apple v zájmu dlouhodobě, nyní však tuto iniciativu ještě urychluje, nejvíce se jeho zraky upírají směrem k Indii a Vietnamu. První jmenovaná země v současnosti vyrábí jednotky procent jablečných produktů, Apple by chtěl toto procento navýšit až na 45 procent. Do Vietnamu by zase firma Tima Cooka chtěla přenést část produkce AirPodů, chytrých hodinek a notebooků.

Pochopitelně přesun z Číny bude pro Apple pozvolný a zřejmě nebude úplný – přeci jen kalifornský gigant za Velkou zdí vytvořil přibližně 1 milion pracovních míst. Bývalý ředitel Foxconnu Dan Panzica navíc nevěří, že je vůbec možné vyrábět jablečné produkty jinde, Indie a Vietnam prý nejsou vhodné lokality, neboť jejich obyvatelé prý nedokáží vyrábět v takovém množství a v takové kvalitě jako právě Foxconn.