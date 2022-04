Aplikace Váš telefon pro Windows má nové jméno, modernější vzhled a podporuje Honory

Před více než třemi roky vypustil Microsoft do světa aplikaci Váš telefon (Your Phone) pro operační systém Windows. Zpočátku uměla na displeji počítače pouze zobrazit SMS zprávy a posledních pár fotografií pořízených telefonem, avšak postupně do ní přibývaly nové a nové funkce, mezi nimi například přenos souborů z jednoho zařízení na druhé či zrcadlení Android aplikací na obrazovku počítače. Nyní přichází další vlna novinek.

Nové jméno i vzhled

V prvé řadě se Microsoft rozhodl aplikaci přejmenovat. Aktuálně se nově jmenuje Propojení s telefonem (Phone Link) a „protiaplikace“ pro telefony pak dostala nové jméno Link to Windows. Důvod přejmenování je ten, že Microsoft již aplikaci nevnímá jen jako nástroj k přenesení mobilních funkcí na obrazovku počítače, ale jako most mezi oběma zařízeními.

Jméno Link to Windows Microsoft již dříve používal u vybraných smartphonů Samsung, které v aplikaci Váš telefon obsahovaly několik bonusových funkcí (například zrcadlení obrazovky). Tyto funkce nově dostanou i vybrané smartphony značky Honor, konkrétně Honor Magic V, Magic 4, Magic 3 a v budoucnu několik dalších.

Aplikace Propojení s telefonem rovněž dostane vylepšený vzhled a jednodušší nabídku prvotního nastavení. Instalaci a spárování bude možné provést snadněji prostřednictvím QR kódu. Aplikace také získá inovovaný vzhled, byť jenom pod Windows 11. Těšit se můžeme na novou podobu ovládacích prvků, zaoblené rohy nebo aktualizované ikony.