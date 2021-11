Aplikace Lepší.TV přináší řadu novinek. Vyzkoušeli jsme je

Před pár měsíci jsme testovali službu Lepší.TV, která zajišťuje sledování televizních pořadů přes internet. Jelikož se služba za tu dobu dočkala řady vylepšení, rozhodli jsme se ji opětovně prověřit. Při prvotním testování služby jsme problémy viděli zejména u uživatelského rozhraní mobilní aplikace a u nepraktického ovládání funkcí v levém spodním rohu obrazovky. Vývojáři slibovali posun k lepšímu, pojďme se tedy podívat na to, jak se jim to povedlo a co se u Lepší.TV změnilo.

První a největší změnou je zobrazení aplikace na výšku na mobilním telefonu. Nejenže lze samotné uživatelské rozhraní otočit, ale i filmy a pořady je možné sledovat právě na výšku, tak jak jsem zvyklý.

Grafické novinky v mobilní aplikaci

Došlo také ke slibovanému redesignu. Většina malých prvků se nyní nachází uprostřed obrazovky. Najdu zde možnost spuštění či pozastavení přehrávání, přetáčení a spuštění dalšího/předchozího dílu. Ostatní funkce, jako jsou informace o pořadu nebo možnost záznamu, zůstaly ve spodní liště.

Další novinkou je možnost přizpůsobit si časovou osu v EPG (televizním průvodci). Tu lze nově řadit odspodu směrem vzhůru anebo naopak – od ČT1 počínaje směrem dolů. Změnit toto nastavení lze v aplikaci v sekci přizpůsobit – upravit vzhled. V nastavení je možné si kanály namixovat podle svých požadavků, což je z mého pohledu celkem praktická funkce.

Vylepšené přetáčení

V mobilní aplikaci rovněž došlo k zjednodušení samotného přetáčení, nicméně i původní přetáčení pomocí šipek na obrazovce je stále dostupné. Nyní si však můžu usnadnit práci jednoduchým přesunem pomocí poklepání na obrazovku. Pokud chci přetáčet v řádech sekund, klepnu pouze jednou, pokud chci přetáčet v řádech minut, musím na obrazovku klepnout a přidržet. Pro opětovné spuštění pak jednoduše kliknu doprostřed obrazovky.

Službu Lepší.TV chválím také za automatické spouštění videoukázek při prohlížení detailu pořadu, což zatím žádná jiná IPTV na českém trhu nenabízí. Tuhle vychytávku aktuálně poskytuje pouze Netflix a moc se mi líbí.

Otestoval jsem i přehrávání přes Chromecast a oproti minulé zkušenosti nedošlo k žádným potížím. Je vidět, že i tady se vývojáři pustili do optimalizace – hokejový zápas jsem dokoukal bez sekání. Pocitově je mobilní aplikace o poznání rychlejší, než tomu bylo u dříve recenzované verze.

Ve starším testu jsme zmiňovali přístup ke 124 televizním stanicím. Za pár měsíců se nabídka Lepší.TV rozšířila na 135 kanálů. Došlo rovněž ke změně cenové politiky. Noví zákazníci si mohou Lepší.TV pořídit na prvního čtvrt roku za sníženou cenu 139 Kč měsíčně. Po třech měsících stojí 199 Kč měsíčně. Pokud doma nemáte chytrou televizi, TV box je k dispozici za 1 899 Kč. Díky těmto cenám se služba Lepší.TV řadím k těm levnějším IPTV na trhu.

Jsem rád, že vývojáři neusnuli na vavřínech a mobilní aplikaci pro sledování jejich IPTV se neustále snaží zlepšovat.