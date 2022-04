Aplikace Greenroom mění název. Přivítejte Spotify Live

Během pandemie koronaviru se velkým hitem stala aplikace Clubhouse, která se zaměřovala na vytváření virtuálních audio konferencí, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro uzavřené skupiny. Obři technologického světa na sebe ovšem nenechali dlouho čekat a postupně začali představovat své vlastní alternativy. Pozadu nezůstal ani švédský gigant se streamovanou hudbou Spotify. Ten koupil obdobnou službu Locker Room, kterou krátce nato přejmenoval na Greenroom.

Say hi to Live 👋

You can now livestream real-time conversations between artists, creators, and athletes right from @Spotify pic.twitter.com/oHE7sTFbjl

— Spotify Live (@SpotifyLive) April 12, 2022