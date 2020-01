Aplikace byla aktualizována. Tuto hlášku už na Androidu neuvidíte

S každou novou verzí systému Android se Google snaží upravit notifikace, aby byly co možná nejpřehlednější a co nejméně obtěžující. Co však tato snaha neřeší, je množství oznámení, které jednotlivé aplikace zasílají. Google se rozhodl začít redukovat počet notifikací na vlastním písečku a přistoupil k poměrně nečekanému kroku.

Před nedávnem si někteří uživatelé všimli, že jim obchod Play neukazuje oznámení o tom, že byla některá z aplikací na pozadí aktualizována. Co se zdálo býti chybou, se nakonec ukázalo jako záměr – mluvčí Google potvrdil serveru Android Police, že o obchod Play již informace o aktualizacích aplikací zasílat nebude. Uživatel dostane pouze notifikaci o tom, že se některá aplikace zrovna instaluje, po úspěšném instalačním procesu ale oznámení automaticky zmizí.





Pokud chcete mít přehled o tom, jaké aktualizace se v poslední době nainstalovaly, musíte častěji navštěvovat samotný obchod, popř. automatické aktualizace úplně vypnout a instalovat je manuálně.