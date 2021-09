Aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (9. 9. 2021)

Kdo by neměl rád výhodné slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android prvotřídní a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká zajímavá akce či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám mohli přinést zajímavé akce na populární hry a aplikace.

Dnešní výběr se nese ve znamení her, konkrétně těch se značkou Star Wars. Ve slevě jsou totiž dva legendární tituly, které byste rozhodně neměli minout. Na své si ale přijdou také majitelé světel Philips Hue, fanoušci posilování či příznivci netradičních adventur a gamebooků.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní. Pokud si nechcete nechat ujít ty nejaktuálnější slevy, přihlaste se k odběru notifikací, RSS , nebo nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Star Wars: KOTOR

Kdo by neznal jednu z legend RPG žánru z předaleké galaxie. Star Wars: Knights of the Old Republic patří nejen mezi klenoty žánru a výstavní kus studia Bioware, ale také se jedná o jednu z nejlepších her na motivy Star Wars, která kdy vznikla. Pakliže jste ji ještě nehráli, teď máte ideální příležitost to napravit. Původní cena hry byla 259 korun.