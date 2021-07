Aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (31. 7. 2021)

Kdo by neměl rád výhodné akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android velmi povedené a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká zajímavá sleva či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám mohli přinést zajímavé slevy na populární hry a aplikace.

Dnešnímu výběru dominují hry, mezi kterými nechybí jak jednoduché hříčky, tak poutavé adventury a RPG tituly. Mezi aplikacemi ve slevě až tak velký výběr tentokrát není, nicméně dostalo se na často opomíjené živé tapety a sady ikon.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní.

The Almost Gone

Polapeni mezi životem a smrtí se ve hře The Almost Gone snažíte přijít na to, proč jste se ocitli v této nepříjemné situaci. Skvělý příběh z pera Joosta Vandecasteela si jistě vychutnáte a ještě dlouho po dohrání jednotlivých kapitol ve vás bude rezonovat. Původní cena hry byla 90 korun.