Android Auto představuje nové systémové požadavky: se starými telefony si neškrtnete

Infotainment dnes již patří mezi naprosto nezbytnou součást každého automobilu. Velké automobilky nicméně v tomto ohledu nebyly vždy pevné v kramflecích, proto se do hry pustily společnosti Google a Apple se svými řešeními, pochopitelně navázanými na chytré telefony. V případě Android Auto, které vyvíjí internetový gigant, se jedná o jednoduché rozhraní, skrze které má řidič rychlý přístup k navigaci, multimédiím a zprávám, aniž by musel chytnout telefon do ruky.

Když pomineme bezdrátové řešení, až doposud stačilo mít zařízení s operačním systémem Android 6.0 Marshmallow a vyšším, kvalitní USB kabel a kompatibilní automobil. Nyní se ovšem Google rozhodl, že je potřeba platformu Android Auto posunout zase o něco kupředu, a proto zvýšil systémové požadavky.

Kompatibilní auto a kvalitní USB kabel zůstává jako podmínka i nadále, ovšem pokud jde o verzi operačního systému, je nyní potřeba alespoň zařízení s Androidem 8.0 Oreo nebo vyšším. Zmínka o nových nárocích systému se objevila v rámci stránky technické podpory „Začínáme s Android Auto“. Na oficiální stránce Android Auto ovšem stále svítí podpora pro Android 6.0 a v tuto chvíli není ani jasné, kdy Google uvede zvýšení systémových nároků v platnost. Pro kolik lidí bude zvýšení požadavků překážka? Podle údajů z května 2022 totiž využívají Android Marshmallow pouze asi 4 procenta aktivních uživatelů.