Android 15 beta si můžete vyzkoušet nejen na Pixelech. Zde je seznam podporovaných zařízení

Google v tomto týdnu vypustil druhou beta verzi Androidu 15

Dostupná je nejen na smartphonech Google Pixel, ale i na zařízeních 11 dalších značek

Přinášíme vám jejich seznam s odkazy na návody a potřebné soubory k instalaci

Google včera v rámci vývojářské konference I/O oznámil novinky, které připravuje do operačního systému Android 15 a zároveň do světa vypustil jeho druhou veřejnou beta verzi. Testovat ji mohou nejen majitelé smartphonů Google Pixel, ale i uživatelé telefonů 11 dalších značek. Zde je jejich seznam a odkazy, kde je možné se do programu Android 15 beta zaregistrovat.

OnePlus 12 a OnePlus Open

Značka OnePlus dává k dispozici Android 15 na testování na modelech OnePlus 12 a OnePlus Open. Instalace systému je doporučená pouze pokročilým uživatelům a vývojářům, kteří překousnou poměrně dlouhý seznam známých chyb. Uveden je na komunitním fóru OnePlus, odkud je rovněž možné stáhnout patřičné soubory pro ruční naflashování do telefonu.

Nothing Phone (2a)

Společnost Nothing překvapivě nepřipravila testovací verzi Androidu pro vlajkový smartphone Nothing Phone (2), ale pro jeho levnějšího sourozence Nothing Phone (2a). Android 15 pro tento telefon přináší podporu Glyph SDK, novou tapetu či novou spouštěcí animaci, na druhou stranu obsahuje problémy s biometrickým odemykáním a rovněž chybí některé aplikace včetně výchozího launcheru. Pokud vás tyto nedostatky neodrazují, můžete si stáhnout potřebné soubory na těchto stránkách.

Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro a Xiaomi Pad 6S Pro 12

Preview Androidu 15 je rovněž dostupné pro tři zařízení od Xiaomi. V jejich případě si můžete testovací verzi stáhnout z těchto stránek a ROM do zařízení ručně naflashovat (vyžaduje odemknutí bootloaderu).

Realme 12 Pro+ 5G

Testovací verzi Androidu 15 podporuje i smartphone Realme 12 Pro+ 5G. I v jeho případě výrobce varuje, že systém nemusí být stabilní a může obsahovat chyby. Návod k instalaci s potřebnými soubory ke stažení se nachází na těchto stránkách.

Honor Magic 6 Pro a Magic V2

Značka Honor zveřejnila instrukce k instalaci Androidu 15 na své dva telefony na těchto stránkách, odkud si lze stáhnout i soubory potřebné k instalaci. Honor upozorňuje, že používání Androidu 15 může způsobovat nějaké potíže, například nestabilitu systému či pády výchozí fotoaplikace.

Další smartphony (a tablet)

Android 15 beta je podporován i na zařízeních dalších značek, ovšem ta se buď v České republice neprodávají, nebo jejich výrobci omezili dostupnost regionálně – na telefony Oppo si například mohou nový systém nainstalovat pouze uživatelé v Singapuru, Indonésii a v Číně.

OPPO: Find X7, Find N3

Vivo: Vivo X100

iQOO: iQOO 12

Lenovo: Lenovo Tab Extreme

Sharp: Sharp Aquos sense8

Tecno: Tecno Camon 30 Pro 5G

Za naši redakci doporučujeme počkat, až výrobci uvolní nový Android pro svá zařízení oficiálně – vyhnete se tak zbytečným problémům a případné ztrátě dat. Jenom budete muset několik měsíců čekat.