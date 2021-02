Android 12: velký seznam novinek a vylepšení

V noci na dnešek Google vydal první preview připravovaného systému Android 12. Testovat jej mohou zatím pouze registrovaní vývojáři, pro které je také určena většina novinek, nicméně součástí preview jsou i inovace, které ocení běžní uživatelé. Pojďme si projít seznam vylepšení, která Google do první neveřejné testovací verze Androidu 12 propašoval.

Google po letech sáhl k radikálnějšímu přepracování uživatelského rozhraní, které interně nazývá Material NEXT.

Pozadí nabídek a dialogových oken například nově nevyužívá bílou, ale světle modrou barvu; zatím se nezdá, že by Google nabízel možnost volby za jinou. Modré jsou i přepínače rychlého nastavení, u nichž v základním nastavení došlo ke změně pořadí – do popředí se dostal režim nerušit a spořič baterie, který odsunul dále tlačítko pro zapnutí/vypnutí mobilních dat.

V nastavení si také můžete povšimnout, že Google u vybraných položek využívá „hlavního“ přepínače, který je výrazně větší než přepínače dílčích funkcí níže.

Google také přidal experimentální funkci Silky Home, která usnadní ovládání telefonu jednou rukou. Na první pohled je viditelná inspirace u prostředí One UI od Samsungu; horní část obrazovek nastavení a dalších částí systému vyplňuje velký text s názvem sekce, veškerá interakce probíhá až ve spodních dvou třetinách obrazovky, které jsou prstem snadněji dostupné.

Úprav doznalo i notifikační centrum, ve kterém každé oznámení bude reprezentováno kruhovou ikonou v levé části, u vybraných aplikací (například u Gmailu) bude přímo viditelné tlačítko pro odložení.

V notifikačním centru se také změnila průhlednost prvků a zvětšily se rozestupy mezi jednotlivými notifikacemi, což znamená, že ještě více plýtvají místem.

Větší místo zabírá i ovladač multimediálních aplikací, u kterého se výrazně zvětšil náhled obrázku přehrávaného alba.

V nastavení si budete moci vybrat, které aplikace mají ovladač v notifikačním centru zobrazovat a které nikoliv.

Apple loni přidal do systému iOS podporu widgetů, které na první pohled vypadají mnohem lépe než widgety na Androidu. Google se patrně bude chtít v této oblasti inspirovat a připravuje některé změny. Například bychom se mohli dočkat dynamického widgetu, který se mění na základě aktivit uživatele v průběhu dne. Tato funkce je ale zatím v aktuálním preview Androidu 12 skrytá, stejně tak zde chybí nedávno uniklé konverzační widgety.

Is…is this the beginnings of a widget stack? This is an "enhanced" and "expanded" smart space. pic.twitter.com/9tnfK2kA5a

Google také chystá několik novinek, které se týkají tvorby screenshotů. Například bude možné tvořit snímky obrazovky v celé její délce, a nikoliv pouze její viditelné části. Tato funkce je ale zatím v současném preview poměrně nestabilní a ani není aktivována ve výchozím nastavení.

Scrolling screenshots are still a bit janky/broken, but it actually works! (It's not enabled by default so you won't see it when you update.) pic.twitter.com/7ih2zQgvZk

