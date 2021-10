Android 12 v podání Samsungu: kdy se první smartphony dočkají prostředí One UI 4?

Operační systém Android 12 je hotov, ale ještě bude chvíli trvat, než se dostane na první telefony. Pár společností jej stihne nasadit do svých zařízení ještě do konce roku, mezi nimi by se měla nacházet i značka Realme. Pozadu by ale neměl zůstat ani korejský Samsung.

One UI 4 ještě do konce letošního roku?

Samsung koná příští týden akci Unpacked Part 2, na které bude pravděpodobně odhaleno prostředí One UI 4 postavené na Androidu 12. To je již možné testovat ve vybraných zemích na poslední generaci vlajkových modelů, ovšem vývoj stále probíhá. Kdy bude dokončen, není v tuto chvíli jisté, nicméně alespoň malou kapku naděje nám do žil vložil moderátor fóra TizenHelp, podle kterého by mělo k vypouštění dojít ještě do konce letošního roku.

Samsung tak bude chtít patrně navázat na loňský rok, kdy se mu podařilo prostředí One UI 3 vypustit v prosinci. S novinkami v prostředí One UI 4 jsme vás podrobně seznámili v tomto článku. Nový systém by mělo dostat více než 80 telefonů korejské značky.