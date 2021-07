Android 12 umožní hrát hry dříve, než je stáhnete

Pokud jste náruživí hráči mobilních her, jistě váš štve ta dlouhá chvíle mezi stažením a prvním spuštěním nového herního titulu, obzvláště pokud vaše internetové připojení nepatří mezi nejrychlejší. Právě na zpříjemnění čekání se zaměří chystaná verze Androidu s pořadovým číslem 12.

Funkce se oficiálně jmenuje Play as You Download, tedy Hraj během stahování. Ve zkratce je chystaná funkce podobná například Google Play Instant, jež vám umožní hrát jednodušší hry bez nutnosti instalace. Výraznější inspiraci ale Google čerpal u Microsoftu, konkrétně Xboxu. Zde totiž můžete hry spustit dříve, než je kompletně stáhnete.

Google tvrdí, že hru o velikosti 400 MB budete moci spustit do několika sekund od zahájení stahování. Rovněž by se mělo zrychlit samotné spouštění her, a to až dvojnásobně. Pro vývojáře her neznamená podpora Play as You Download prakticky žádnou práci navíc, neboť se bude jednat o standardní součást Androidu 12.