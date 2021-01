Android 12 poodhaluje první novinky. Čím se Google pokusí zaujmout?

Většina smartphonů ještě nedostala aktualizaci na Android 11 (mnohé ani nedostanou) a už se šušká o příští verzi. Ono se ostatně není čemu divit, první vývojářské preview Androidu 11 vyšlo už loni v únoru, tudíž je možné, že od první neveřejné testovací verze Androidu 12 nás dělí jen týdny. Jaké novinky Google do příští verze chystá?

Páry aplikací

Jedna z chystaných novinek se jmenuje „Páry aplikací“, což je funkce, která se bude hodit především na zařízeních s velkými displeji. Jedná se o vylepšení práce se dvěma aplikacemi, které bude možné seskupit do jednoho páru, a systém se k této dvojici bude chovat tak, jako by se jednalo o jednu aplikaci. Pospolu je například uvidíte v multitaskingu, pravděpodobně si budete moci vytvořit i zástupce páru na domovskou obrazovku; to ale zatím potvrzené nemáme.

Mezi aplikacemi v páru zůstane oddělovač, který i nadále bude určovat rozdělení obrazovky, ale dostane i novou funkci – dvojitým poklepáním na něj pozici aplikací prohodíte.

Sdílení hesel k Wi-Fi

Další chystanou novinkou bude možnost rychle sdílet hesla k Wi-Fi sítím s okolními zařízeními. Od Androidu 10 je možné pro sdílení využít QR kód, s Androidem 12 však půjde hesla sdílet přímo na důvěryhodná zařízení přes funkci Sdílení nablízko.

Uspávání aplikací

Poslední známou chystanou novinkou bude možnost uspávat aplikace, které nebyly dlouhou dobu spuštěné. Tato funkce je již nějakou dobu přítomná na iOS, na Androidu by takto uspané aplikace měly šetřit prostor na úložišti a v mezipaměti, kromě toho by se uspání mělo projevit na vyšší výdrží baterie.