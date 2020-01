Android 10 přistává na dalších Nokiích. HMD za měsíc představí nový telefon

HMD Global nelení ani na začátku nového roku. Na veletrh CES sice finská firma žádné nové telefony nepřivezla, počátkem tohoto týdne ale potěšila majitele stávajících modelů Nokia 6.1 Plus a 7 Plus – oba tyto telefony lze nově aktualizovat na nejnovější Android 10.

Nokia 6.1 Plus users, you ready? Your phone’s are now running on the latest Android 10 update . Tap into your smartphone’s upgraded experience and access the latest features today. Have you already upgraded? Let us know in the comments below!👇https://t.co/KHlUcTyy76 pic.twitter.com/7KC9wSOb2V — Nokia Mobile (@NokiaMobile) January 6, 2020



Update přináší nové funkce z dílny Google, jako tmavý mód, celoobrazovková gesta, chytré rychlé odpovědi, přepracovanou nabídku systémových oprávnění apod. Aktualizace také přináší aktuální prosincový balíček bezpečnostních záplat. Aktualizace zabírá zhruba 1,4 GB a lze ji stáhnout klasicky skrze kontrolu v systémovém nastavení.

Nokia 7 Plus just got better! These phones are now running on the latest Android 10 update. Get the latest pure Android experience and access the latest features today. What feature do you think will be your most used? Let us know in the comments below!👇 pic.twitter.com/toanRtZIhe — Nokia Mobile (@NokiaMobile) January 7, 2020

Kromě těchto telefonů společnost HMD Global aktualizovala na Android 10 modely Nokia 7.1, 8.1 a 9 PureView, v tomto čtvrtletí je ještě v plánu update Nokií 2.2, 3.2, 4.2 a 6.1.

Chystá se další retro telefon?

Na začátku nového roku také produktový manažer HMD Global Juho Sarvikas zavěsil na svůj Twitter fotografii nové obuvi z limitované série Adidas Originals.

This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile 😉 #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke — Juho Sarvikas (@sarvikas) January 4, 2020

Boty si údajně pořídil v očekávání na veletrhy CES a MWC, přičemž v závěru tweetu slibuje uvedení nového telefonu „Nokia Original“ na Nový čínský rok, který letos připadá na 7. února. Bude se jednat o nový smartphone nebo další retro model?