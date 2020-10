Americká armáda chce k transportu použít místo letadel rakety, uzavřela partnerství se SpaceX

Americké ministerstvo obrany prohlubuje spolupráci s vesmírnou společností SpaceX. Nedávno vytvořené Vesmírné síly USA objednávají starty satelitů GPS III, které na oběžnou dráhu vynáší rakety Falcon 9. Nedávno byla také oznámena smlouva, na základě níž bude americká armáda testovat satelitní internet Starlink.

Nejnovější kapitolou spolupráce je pak vývoj raketového transportního řešení. To by mělo umožnit transportovat vojenské vybavení po celém světě, a to vertikálně přistávajícími raketami. Jakkoliv to zní jako sci-fi, americké velení doufá, že by první testovací let, který prokáže principiální životaschopnost návrhu, mohl proběhnout již příští rok.

Největší revoluce v dopravě od vynálezu letadla?

SpaceX se rozhodla na projektu spolupracovat s americkým velením logistických operací (USTRANSCOM) bezplatně. Na spolupráci se použil model Cooperative Research and Development Agreement, v němž soukromá společnost kooperuje s vládní agenturou bez federálního financování s tím, že vláda poskytuje potřebné odborné znalosti a podporu v oblastech jako je právo, diplomacie apod.

Generál Stephen Lyons při oznámení spolupráce řekl, že koncept komerčního vesmírného transportu má obrovský potenciál, protože by umožnil vysoce rychlý převoz životně důležitých nákladů po celém světě, a to bez nutnosti tankování či mezizastávek. Velení také řeklo, že tento způsob transportu má potenciál stát se jednou z největších revolucí v dopravě od dob vynálezu letadla.

Vysoce postavení důstojníci mluví o tom, že by tímto raketovým transportem mělo být možné pod hodinu dostat na kterékoliv místo na světě náklad odpovídající kapacitě Boeingu C-17 Globemaster III. Tento strategický transportní letoun pobere asi 77,5 tuny nákladu. Raketa Falcon 9 nicméně na nízkou oběžnou dráhu Země dokáže dopravit jen asi 22,8 tun nákladu.

Počítá se se Starship?

Falcon 9 zdánlivě pobere jen necelou třetinu nákladu, o němž americká armáda mluví. Jenže toto porovnání není vůbec jednoduché. Například není jasné, jak vysoko by raketa v režimu Země-Země musela stoupat – teoreticky by tak mohla být schopna vynést větší náklad než na oběžnou dráhu.

Na druhou stranu však nastává problém s přistáním. První stupeň rakety Falcon 9 již dnes přistává vertikálně na pevnině či lodi zcela rutinně. Děje se tak ovšem bez nákladu a bez druhého stupně. Přistávající booster je tak poměrně lehký, kdyby měl přistávat s desítkami tun nákladu, bylo by zřejmě nutné ledacos zkonstruovat jinak – kupříkladu přistávací nohy by asi těžko mnohem větší zátěž bez úprav zvládly.

Je však třeba si uvědomit, že současná spolupráce je o výzkumu. První let si sice armáda představuje již za rok, ovšem má jít o tzv. proof of principle, tedy důkaz toho, že je takovýto postup v principu možný. Je tedy asi vcelku možné, že pro případné transporty zmiňovaného množství nákladu se nepočítá s Falconem 9, ale jiným nosičem. Nabízela by se Starship, u níž možnost dopravy Země-Země samotná SpaceX zmiňuje již nějakou dobu.

Zajímavé je také vyjádření generála Lyonse, který řekl: „Netušil jsem, jak rychle SpaceX postupuje s vývojem. Obdržel jsem od nich ale nové informace, a můžu vám říct, v této oblasti postupují opravdu rychle“. Jestli generál mluvil o probíhajících testech prototypů Starship, je otázkou.

Několik háčků by se našlo

Armádní vyjádření jsou nabita optimismem. Na druhou stranu však samotné velení přiznává, že celý koncept jako takový, má několik poměrně významných problémů k vyřešení. Kromě již zmiňované současné omezené kapacity raket, jde například o právní a diplomatické aspekty případných přeletů vojenských raket po celém světě. V případě letu po oběžné dráze pochopitelně povolení třeba není. Pokud by ale raketa létala po balistické křivce, povolení by nutné zřejmě bylo.

Většina zmiňovaných problémů je však spíše praktického rázu. Je kupříkladu nutné navrhnout a otestovat systém, který by umožnil během krátkého časového okna vybrat místa startu a přistání a naplánovat ideální trajektorii letu, která by se, pokud možno, vyhnula špatnému počasí a nepřátelským silám. Je totiž zjevné, že pokud by se armáda už rozhodla v konkrétním případě dát přednost transportu raketou, oproti řádově levnější letecké přepravě, byl by hlavním měřítkem čas.

Otázkou také je, jak by bylo řešeno vykládání nákladu z vertikálně stojící, desítky metrů vysoké rakety. Zde by se nicméně opět nabízelo použití Starship. Ta totiž minimálně podle vizualizací bude mít jakýsi výtah, či spíše rampu, která by toto měla řešit.

V případě transportu osob by pak problémem také mohlo být vysoké přetížení při startu a následně přistání. Na to jsou sice astronauti a vojenští piloti cvičeni, ale pokud by takto měla být transportována například i komanda pěchoty, nemusel by to každý zvládnout.

Má koncept šanci na úspěch?

Odhadovat, nakolik je představa extrémně rychlého raketového transportu nákladu a zřejmě i osob reálná, není vůbec jednoduché. Nejde o úplně nový koncept, v minulosti se však zdál značně nereálný. Zejména právě SpaceX však značně přispěla k rozvoji opakovaně použitelných raket, které jsou základem pro případné realizace těchto projektů.

Armáda na svém webu toto přímo uvádí, když píše, že soukromý sektor odstraňuje technické a cenové překážky, které praktickému použití dříve bránily. Na tomto místě se také hodí poznamenat, že kromě SpaceX bylo partnerství uzavřeno ještě s firmou XArc, zabývající se „vesmírnou architekturou“. Role této společnosti je však v podstatě neznámá a lze se tak pouze dohadovat, že by mohla mít na starost konstrukci jakési pozemní infrastruktury, například přistávací plošiny.

Další otázkou je pak pochopitelně to, jestli se pro případný rozvoj projektu najdou v rozpočtu peníze. Současná spolupráce je sice dobrovolná, nicméně další fáze vývoje by už s nejvyšší pravděpodobností musely federální financování zahrnovat. Zde je nicméně naděje poměrně slušná. Americké ministerstvo obrany v poslední době začalo klást na vysokorychlostní transport velký důraz a investovalo do několika projektů, které se zabývají možností využít aktuálně vyvíjená dopravní nadzvuková letadla k vojenským účelům.

Jeden takový kontrakt nedávno získal Boom Supesonic, o jehož vyvíjeném letadle Overture jsme již psali. Kontrakt by měl prozkoumat možnost upravit tento letoun pro potřeby vládní a prezidentské letky, ale i k dalším vojenským účelům.