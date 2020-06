AMD Ryzen C7: blíží se konkurence pro nejvýkonnější Snapdragony?

Procesory AMD Ryzen se ve světě počítačů staly důstojnou konkurencí pro Intel, byť jeho tržního podílu ještě zdaleka nedosahují. Nyní internetem koluje údajný soupis parametrů mobilního čipsetu AMD Ryzen C7, který má výkonnostně překonat všechny mobilní čipsety současnosti. Je však možné, že tento soupis parametrů viděl internet dříve než inženýři v AMD.

Výkonný procesor i grafika

AMD Ryzen C7 má být čipset vyrobený moderním 5nm procesem v továrnách TSMC. Procesorovou jednotku má tvořit osm ARMových jader rozesetých do třech clusterů:

2 × Gaugin Pro založený na jádru Cortex X1 s taktem 3 Ghz

2 × Gaugin založený na jádru Cortex-A78 s taktem 2,6 Ghz

4 × ARM Cortex-A55 s taktem 2 Ghz

AMD tak údajně vsadí na moderní výkonná jádra, která ARM představil teprve v minulém týdnu. Čipset od AMD nemá udělat ostudu ani při zpracování grafických operací, v nichž údajně nabídne o 45 procent vyšší výkon než Adreno 650 GPU od Qualcommu. AMD prý vsadí na vlastní čip Radeon RDNA 2 Mobile se čtyřmi vlastními jádry s taktem 700 Mhz, který bude jako vůbec první podporovat hardwarově akcelerovaný ray-tracing a VRS. Čip má podporovat 2K displeje s obnovovací frekvencí 144 Hz s HDR10+.

V Ryzenu C7 nemá chybět podpora moderních pamětí typu LPDDR5 a UFS 3.1 a moderních bezdrátových sítí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 či 5G. Poslední položku má zajišťovat modem od MediaTeku.

Pravda nebo jenom zbožné přání?

Bohužel pohled na tabulku parametrů v nás vzbuzuje poměrně velkou nejistotu, která by se dala vyjádřit slovy „to je tak dobré, že to nemůže být pravda“. Pochybnosti například vzbuzuje slibovaný ray-tracing, na který patrně mobilní grafika stačit nebude. Chyba je i v pojmenování procesorových jader – AMD používá k označování jména slavných umělců, ovšem v tomto případě ve jméně malíře Gauguina chybí jedno písmeno. S jádry Cortex-X1 navíc ARM počítá v podnikové sféře, a nikoliv v běžných smartphonových čipsetech. Tabulka parametrů se také nezmiňuje o neurální jednotce či o schopnostech ISP pro zpracování fotografií, což by jistě v komplexním mobilním čipsetu nemělo chybět.

Zkrátka celá tabulka působí jako zbožné přání nějakého z fanoušků mobilních technologií, byť my sami bychom se za takovýto čipset rozhodně nehněvali. Zdravá konkurence v high-endových mobilních procesorech by rozhodně nebyla na škodu.