Aktuální akce v App Store: skrytý poklad Rockstaru, retro plošinovka a hry pro Apple Watch

Je tady čtvrtek a i když je státní svátek, rozhodně nesmí chybět náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se nachází zdarma, či ve slevě na App Store. Za zmínku tentokrát stojí třeba skrytá perla studia Rockstar Games Bully: Anniversary Edition, povedená retro akční plošinovka The Curse of Issyos nebo sbírka malých her pro chytré hodinky Apple Watch 20 Watch Games – Classic Pack.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Some Peace Of Mind

Probudíte se uprostřed noci a ocitnete se ve svém pokoji, ale všechno vám připadá nepatřičné. Vypadá to, jako by vám bratr zamknul počítač, hrál si s vašimi věcmi a všude kolem nechal stopy, které vám pomohou rozluštit heslo. Ale proč by to dělal? A proč váš pokoj vypadá tak divně? Netradiční adventura s hromadou hádanek Some Peace of Mind vás rozhodně na nějakou chvíli potrápí. Původní cena byla 75 korun.

