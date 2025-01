Aktuální akce v App Store: příběh z Divokého západu, noirová adventura a survival z válečného prostředí

Je tady první pátek nového roku a s ním i náš tradiční přehled toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se na App Store objevilo zdarma, nebo s pozoruhodnou slevou. Vypíchnout můžeme třeba povedený příběh z Divokého západu jménem El Hijo – A Wild West Tale, klasickou noirovou adventuru Drawn Down nebo přežívání ve městě sužovaném válkou v oceňované hře This War of Mine.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

El Hijo – A Wild West Tale

Adventura El Hijo – A Wild West Tale dává hráčům nahlédnout na nehostinné prostředí očima šestiletého chlapce, který se jen snaží přežít. A je také důkazem, že Divoký západ nejsou jen přestřelky s muži zákona, přepadávání vlaků a nezřízené pití. Pomůžete mu v jeho pouti? Titul se může pyšnit řadou logických překážek zpestřujících hratelnost a také velmi povedeným grafickým zpracováním. Původní cena byla 250 korun.