Aktuální akce v App Store: klon legendárních HOMAM, zdravotní widgety a karetní skvost

Pátek je tady a s ním i náš tradiční seriál, který vás upozorňuje na ty nejzajímavější aplikace a hry, které najdete na App Store zdarma, nebo alespoň se slevou. K doporučení máme tentokrát třeba klon ikonických Heroes of Might and Magic s názvem Kings Hero: Turn Based Strategy, widgety pro aplikaci Zdraví s názvem Hidgets nebo skvělou karetní hru s prvky roguelike jménem Blood Card.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Rush Rally Origins

Závody rallye jsou velmi oblíbený motoristický sport nejen v našich zeměpisných šířkách. Herní skvost Rush Rally Origins vsází na zajímavou hratelnost ve spojení s realistickou grafikou, která vás bez nadsázky přenese přímo do kokpitu závodního vozu. Větší zážitek vám zprostředkuje už snad jen skutečná jízda v rallye speciálu. Původní cena hry byla 125 korun.