Aktuální akce v App Store: dobrodružství s LEGO, vetřelec na palubě a skvělá diablovka

S pátkem jako vždy přichází také náš pravidelný seriál, který vám dá tipy na ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou momentálně zdarma či ve slevě na App Store. Tentokrát můžeme doporučit zajímavou kreativní hříčku LEGO Bricktales, videoherní pokračování Vetřelce s názvem Alien: Isolation či legendární diablovku jménem TItan Quest HD.

The Quest

Pamatujete na skvělé krokovací dungeony, jako kupříkladu legendární český počin Brány Skeldalu? Vraťte se do časů, kdy tento typ her patřil mezi nejhranější a uměl nabídnout propracované herní mechanismy či skvělý požitek ze hry. K návratu do minulosti vám ráda pomůže hra The Quest, která spoléhá především na skvělou grafiku a uspokojivý retro pocit, který vás bude dlouho bavit. Původní cena byla 200 korun.