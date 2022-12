Aktuální akce na Google Play: špičková kalkulačka, minimalistická hříčka a oceňovaná logická hra

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

V předsilvestrovském výběru dnes najdete například velmi povedenou vědeckou kalkulačku Scalar Pro, která umí i vytvářet grafy, minimalistickou hříčku Glidey pro ukrácení dlouhé chvíle nebo jednu z nejlepších logických her posledních let jménem Baba Is You.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce . Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Quick Arc Launcher

Výhodou operačního systému Android je jeho relativně snadná modifikovatelnost, díky čemuž si ho může každý uživatel přizpůsobit podle svých potřeb. Pro větší úpravy lze například zvolit alternativní launcher, jako je například Quick Arc Launcher. Ten výrazně zlepšuje ovládání jednou rukou, takže pokud neradi používáte telefon oběma rukama, rozhodně jej vyzkoušejte. Původní cena byla 75 korun.