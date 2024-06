Aktuální akce na Google Play: špičková bojovka, obrana římské provincie a minimalistická puzzle hra

Čtvrtek je tady a s ním i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se aktuálně nachází zdarma či se slevou na Google Play. Tentokrát můžeme vypíchnout například minimalistickou puzzle hru Glidey, obranu poslední římské provincie v The Last Roman Village nebo špičkovou bojovku jménem Streets of Rage 4.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Glidey – Minimal puzzle game

Glidey je tak trochu nezvyklá puzzle hra, která se nespoléhá na složité a spletité hádanky, ale na jednoduché až minimalistické rébusy, které je potřeba vyřešit. Simplistické provedení ovšem neznamená, že by Glidey byla jednoduchou hrou, právě naopak – vaše mozkové závity kolikrát pořádně potrápí. Původní cena hry byla 25 korun.