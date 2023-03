Aktuální akce na Google Play: simulátor fotbalového trenéra, hlídač zlaté hodinky a mysteriózní adventura

Jako každý týden i tentokrát pro vás přinášíme výběr těch nejzajímavějších aplikací a her, které jsou pro operační systém Android ve slevě či jsou zcela zdarma. Z dnešního seznamu můžeme vypíchnout kupříkladu simulátor fotbalového trenéra Football Manager 2023 Mobile, hlídače zlaté hodinky Golden Hour+ či temnou adventuru LIMBO.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

V Česku se říká, že co člověk, to trenér. Ačkoli se většina z nás k trenérské profesi patrně nikdy ani nepřiblíží, stejně nám to nedá a tu a tam bychom si řízení například fotbalového mužstva chtěli vyzkoušet. To je naštěstí možné díky skvělé hře Football Manager 2023, která je ve verzi Mobile dostupná také pro chytré telefony. Jen pozor, hra je neuvěřitelně návyková. Původní cena byla 250 korun.