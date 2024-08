Aktuální akce na Google Play: řízení policejní jednotky, diablovka ze starověku a detektivní případ

Čtvrtek se neomylně nese ve znamení našeho výběru aplikací a her, které jsou v současné době na Google Play zdarma, či alespoň se zajímavou slevou. Doporučit můžeme třeba vedení policejního sboru ve hře This Is the Police 2, skvělou diablovku z antického světa jménem Titan Quest nebo řešení detektivního případu v adventuře Methods: Detective Competition.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Favorite Apps Tile for Wear OS

V našich přehledech mají své místo také aplikace na chytré hodinky s Wear OS. Ta s názvem Favorite Apps Tile for Wear OS vám na displeji vašich hodinek umožní poměrně jednoduchou, ale zato velmi užitečnou věc – můžete si zde umístit hned několik užitečných zkratek na své oblíbené aplikace, abyste je v případě potřeby měli hned po ruce. Původní cena byla 50 korun.