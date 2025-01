Aktuální akce na Google Play: policejní adventura, příběh z Divokého západu a demoliční derby

Nový rok je tady a s ním i pokračování našeho pravidelného seriálu. který vás upozorňuje na zajímavé akce týkající se aplikací a her, které jsou v současné chvílí na Google Play zdarma, nebo alespoň se slevou. Tentokrát můžeme vypíchnout třeba povedenou adventuru This Is the Police 2, příběh z Divokého západu El Hijo – A Wild West Tale nebo skvělou závodní hru Wreckfest.

This Is the Police 2

Práce policisty není rozhodně nic jednoduchého. Obzvláště v případě, kdy kromě standardní policejní práce musíte navíc řešit korupci ve své jednotce a nerealistické nároky vedení a veřejnosti. Pokud se domníváte, že zvládnete balancovat na tenké hraně zákona a zároveň si zachovat svou čest, vyzkoušejte povedený titul This Is the Police 2. Původní cena byla 200 korun.