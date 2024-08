Aktuální akce na Google Play: pokračování sousedů z pekla, retro letecká akce a rychlé poznámky

Čtvrtek na SMARTmanii znamená výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, které se v současné chvíli nachází v Google Play zdarma, nebo alespoň se zajímavou slevou. Doporučit můžeme například ikonickou adventuru Neighbours from Hell 2 Premium, retro leteckou střílečku Aces of the Luftwaffe Premium nebo povedenou aplikaci pro poznámky One Swipe Notes – Quick Notes.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Neighbours from Hell 2 Premium

Kdo by neznal legendární „sousedy z pekla“. Titul Neighbours from Hell 2 patří do zlatého fondu point and click adventur, ve které máte za úkol vytočit vašeho cholerického souseda, a přitom se u toho nenechat zajmout. Ačkoli se to může zdát jako jednoduchý úkol, opak je pravdou – zvládnete souseda nalákat do všech připravených pastí? Původní cena byla 100 korun.