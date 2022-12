Aktuální akce na Google Play: interaktivní umění, druhoválečná strategie a pixelartové RPG

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

Mezi hlavní hvězdy dnešního výběru patří kupříkladu interaktivní umělecká hra Please, Touch The Artwork, povedená strategie z druhé světové války s názvem Frontline: Western Front nebo zábavná hra na hrdiny využívající pixelartovou stylizaci Exemplars of Elaed: RPG.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Artista Impresso

Vyfotili jste zajímavou fotografii, ale zároveň vás napadlo, jak by to asi vypadalo, kdyby místo zachycení syrové reality někdo onu scénu namaloval? Kvůli zjištění výsledku si už nemusíte dodělávat uměleckou školu, ale stačí využít aplikaci Artista Impresso. Ta umí jakoukoli fotografii přeměnit v dílo klasického malíře. Původní cena byla 125 korun.