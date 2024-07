Aktuální akce na Google Play: antická diablovka, sousedé z pekla a simulátor policie

Čtvrtek je tady a s ním i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího z aplikací her, co se momentálně nachází zdarma či se slevou na Google Play. Doporučit můžeme kupříkladu antickou diablovku Titan Quest, legendární sousedy z pekla Neighbours from Hell nebo simulátor policejní práce This Is the Police 2.

Penarium

Plošinovkám ještě nezvoní umíráček. Skvělým příkladem je povedený titul s názvem Penarium, který kombinuje složité úrovně plné nástrah s nadčasovou pixelartovou grafikou. Dostaňte se až na konec zlověstného cirkusu, který vás vrhne do gladiátorské arény, ze které není jednoduché se dostat ven. Máte na to dostat hlavního hrdinu Willyho až na samotný závěr? Původní cena byla 65 korun.