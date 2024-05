Aktuální akce na Google Play: adventura o smrti, závody rallye a pekelní sousedé

Čtvrtek je tady a s ním i náš pravidelný seriál, který vás upozorňuje na zajímavé aplikace a hry, které jsou momentálně zdarma či ve slevě na Google Play. Tentokrát můžeme vypíchnout například adventuru rozkročenou mezi životem a smrtí s názvem Charlie in Underworld, realistické rallye závody ve hře Rush Rally 3 nebo ikonickou point and click adventuru Neighbours from Hell 2 Premium.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Screenshot Pro

Pořizovat screenshoty musí tu a tam prakticky každý z nás, avšak pokud to patří mezi váš denní chleba, je dobré mít po ruce specializovanou aplikaci, která vám práci zjednodušší. Skvělým pomocníkem pro zachycování snímků obrazovky je Screenshot Pro, který si poradí nejen s automatickým ořezem právě pořízeného screenshotu, ale zvládne jej rovnou nahrát i na cloudové úložiště dle vašeho výběru. Původní cena byla 85 korun.