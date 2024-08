Akolytka skončí po první sérii. Disney podle všeho není spokojeno se sledovaností

Seriál ze světa Star Wars s názvem Akolytka se druhé řady nedočká

Podle informací serveru Deadline stojí za zrušením nízká sledovanost

K záchraně jistě nepřispěly ani negativní ohlasy fanouškovské základny

Seriály zasazené do světa Hvězdných válek zažívají v poslední době zlaté období, především pokud jde o jejich četnost. Zatímco některé byly komunitou fanoušků přijaty vesměs pozitivně (Mandalorian, Andor), jiné pro změnu vyvolaly smíšené pocity (Boba Fett: Zákon podsvětí, Obi-Wan Kenobi). A pak jsou zde seriály, které naopak u diváků zcela propadly. K těmto se podle všeho řadí také poslední seriál Akolytka, který se zaměřoval na období Vrcholné republiky, které doposud (mimo knihy) nebylo příliš dopodrobna zpracováno.

Příběh Akolytky zůstane nedopovězen

„V seriálu Akolytka se při vyšetřování šokujícího zločinu postaví uznávaný mistr Jedi proti nebezpečné bojovnici z minulosti. Jak se objevují další stopy, vydávají se po temné stezce, kde zlověstné síly odhalují, že vše není tak, jak se na první pohled zdá,“ stojí v anotaci seriálu. Ačkoli se hlavní (dvoj)role seriálu chopila Amandla Stenberg, herecky seriál táhnuli spíše Jeong-jae Lee a Dafne Keen. Vyloženým zklamáním bylo také angažování Carrie-Anne Moss, která v seriálu nedostala prakticky žádný prostor.

Ačkoli seriál Akolytka představil v kánonu Star Wars několik velmi zajímavých nových postav a příběhů, druhé řady se nedočkáme. I když se zprvu zdálo, že finále první řady připravuje seriál na další pokračování, společnost Disney se podle serveru Deadline rozhodla Akolytku zrušit. Seriál se už od samotného začátku potýkal s kritikou, především pak na adresu herců, kteří se do médií nevyjadřovali směrem k univerzu Star Wars příliš obezřetně. Podle všeho nicméně pro Disney nebyl podnětem ke zrušení seriálu negativní ohlas, ale mnohem pragmatičtější záležitost – nízká sledovanost.

Tato informace přichází poté, co generální ředitel společnosti Disney Bob Iger přibližně před rokem řekl televizi CNBC, že omezení výdajů na velkorozpočtové projekty Marvel a Star Wars by mohlo být důležitou součástí jeho plánu, jak dostat společnost zpět do černých čísel. A vzhledem k tomu, jak nákladná byla výroba Akolytky, není úplným překvapením, že se seriál tak rychle dočkal svého konce.