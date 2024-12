Akcionáři jásají! Apple má nakročeno k hodnotě 4 bilionů dolarů

Hodnota Applu se rychle přibližuje ke 4 bilionům dolarů

Akcionáře uspokojuje vývoj umělé inteligence

Konkurenci začíná pomalu docházet dech

Na letošní rok bude Apple vzpomínat v dobrém. Přinesl na trh řadu úspěšných produktů a služeb, jeho portfolio se do široka rozpíná a téměř každé čtvrtletní finanční výsledky jsou lepší než ty předchozí. Největší radost z vývoje firmy mají akcionáři – jenom v letošním roce vzrostla cena akcií Applu o téměř 40 procent, celková hodnota firmy tak může zanedlouho překročit významný milník.

Hodnota Applu se blíží ke 4 bilionům

Na začátku letošního roku se o post nejhodnotnější firmy světa přetahovaly firmy Apple a Microsoft, v polovině roku se do tohoto souboje zapojila bleskově rostoucí Nvidia. Ukázalo se, že pro akcionáře je důležitým tématem umělá inteligence, což je oblast, do které se Apple zapojil s výrazným zpožděním – jeho zaměstnanci si dokonce stěžovali na to, že jim v umělé inteligenci výrazně ujel vlak.

Analytici odhadovali, že pozdní nástup jablečné AI negativně ovlivní cenu akcií Applu, avšak stal se přesný opak – od červnového odhalení Apple Intelligence jejich cena prudce roste, dokonce rychleji než v případě Nvidie nebo Microsoftu. Tržní kapitalizace Applu nyní výrazně převyšuje hodnotu jeho největších konkurentů, dokonce se blíží k dalšímu významnému milníku.

27. prosince hodnota Applu atakovala hranici 3,92 bilionů dolarů a blíží se milníku 4 bilionů dolarů, který žádná jiná společnost na světě v minulosti nepokořila. Podle analytika Daniela Ivese z Wedbush má firma z Cupertina nakročeno do zlaté éry růstu a umělá inteligence se stane hlavním tahounem. Trh podle něj současnou strategii v oblasti AI podceňuje, neboť očekává, že se vše podaří vybudovat za den. Apple ale svůj AI ekosystém formuje postupně a analytici očekávají, že mu bude v příštích měsících vytvářet mnohamiliardové zdroje příjmů. Oproti Nvidii a Microsoftu má Apple výhodu v tom, že má pod palcem jak hardware, tak software, je tedy možné, že bude svým konkurentům i nadále unikat.