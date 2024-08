Akce Zpátky do školy: telefony a další produkty Xiaomi pořídíte za skvělé ceny, navíc s dárky zdarma

Xiaomi spustilo velkou slevovou akci Zpátky do školy

Za lepší ceny pořídíte telefony a tablety, přičemž k některým dostanete i dárek zdarma

Akce trvá od 20. srpna do 29. září, případně do vyprodání zásob

Konec prázdnin se pomalu blíží a s ním i tradiční akce Zpátky do školy v podání čínského výrobce Xiaomi. Ten si (nejen) pro navrátilce do školních lavic přichystal řadu zajímavých produktů za příznivé ceny, ale především také dárky zdarma, které rozhodně přijdou vhod. Co by nemělo uniknout vaší pozornosti, pokud hledáte nový telefon či tablet?

Telefony u tablety se slevou + dárky navíc

Xiaomi v rámci akce k vybraným tabletům rozdává jako dárek klávesnici, která usnadní především psaní delších textů, ale zároveň slouží také jako ochranné pouzdro. Nabídka se vztahuje na Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 (od 14 989 Kč), Redmi Pad Pro (od 6 490 Kč), Redmi Pad Pro 5G (od 7 990 Kč) a Xiaomi Pad 6. Ten posledně jmenovaný je navíc o 1 000 Kč levnější a za 7 999 Kč tak získají zájemci nejen tablet s příznivým poměrem ceny a výkonu, ale také klávesnici.

Pokud jde o telefony, slevy se vztahují na všechny modely z řady Redmi Note 13. Ten základní se může pochlubit například rozumným výkonem, 33W rychlým nabíjením či snímač otisků prstů v displeji pro okamžité odemykání. Navíc je z původních 4 799 Kč zlevněn na 3 999 Kč. O 1 000 korun levnější je i Redmi Note 13 5G. Za 5 989 Kč zákazníci získají mobilní telefon, se kterým snadno pořídí kvalitní fotografie díky 108Mpx hlavnímu fotoaparátu a několika inteligentním algoritmům. K Redmi Note 13 Pro+ navíc získáte zdarma chytrý fitness náramek Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Slevy se nevyhnuly ani dostupnějším modelům, a třeba takové Redmi A3 je k dostání od 1 999 Kč. Tento mobil se může pochlubit velkou 5 000mAh baterií, 6,71“ 90Hz displejem a sympatickým designem.

Ani příznivci vyšších modelů nepřijdou zkrátka. Model Xiaomi 14, který vybaven trojicí fotoaparátů, jenž pokrývají široký rozsah ohnisek od 14 mm do 75 mm, je z původních 24 499 Kč je zlevněný na 19 999 Kč. Vlajkovou loď Xiaomi 14 Ultra pak zájemci pořídí o 5 000 Kč výhodněji, konkrétně za 29 990 Kč. Opomenuta nebyla ani značka Poco. Model M6 Pro nabízí sympatický výkon ve střední třídě nebo 120Hz AMOLED displej, a to vše již od 4 999 Kč.

Pro nejrychlejší zákazníky vstupenky na výstavu zdarma

Prvních 300 zájemců může v rámci objednávky zlevněných produktů získat pozvánku pro dvě osoby na Czech Design Week. Akce, na které se představí nejlepší čeští designéři současnosti se koná od 5. do 8. září ve Výstavní síni Mánes a v Clam-Gallasově paláci. Součástí přehlídky jsou i nejnovější výrobky značky Xiaomi.

Stačí být mezi prvními třemi sty kupujícími, kteří si vyberou z nabídky akce Zpátky do školy. Pozvánka na Czech Design Week v hodnotě 600 Kč jim přijde společně se zbožím. Pozvánku je možné získat pouze ke zboží, které bude expedováno před koncem výstavy, to jest do 8. 9. 2024.

Všechny slevy platí v období od 20. srpna až do 29. září 2024, případně až do vyprodání zásob, a to jak na oficiálním e-shopu Xiaomi, tak i u vybraných partnerů.