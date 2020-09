AirPods Studio: co víme o chystaných náhlavních sluchátkách od Apple?

Apple zřejmě v příštím měsíci uspořádá velkou tiskovkou konferenci, na které odhalí dlouho očekávanou čtveřici nových iPhonů, pravděpodobně nám ale bude naservírováno větší množství zařízení s logem nakousnutého jablka. Prakticky jisté je odhalení lokalizačního přívěšku Apple AirTag a patrně se dočkáme i dlouze spekulovaných náhlavních sluchátek. Co o nich víme?

Velmi přesný informátor Jon Prosser před dvěma dny prozradil některé detaily o chystaných sluchátkách a zveřejnil neoficiální rendery vytvořené @conceptcreator. Sluchátka se mají oficiálně jmenovat AirPods Studio, Apple je vyvíjel pod kódovým označením B515. Podle přiložených obrázků se můžeme těšit na velmi minimalistický design, přičemž jako hlavní povrchový materiál bude zvolen kvalitní kov a kůže.

AirPods Studio

(codename: B515)

– High quality leather / metal

– Magnetic ear cups

– Reversible – detects R/L ear

– No headphone jack

– USBC port

These are the renders we were making in order to protect the source. pic.twitter.com/6Abg2TgxiZ

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 16, 2020