AirPods Pro 2 dostávají nečekanou aktualizaci, připravuje je na Apple Intelligence

Aktualizace špičkových sluchátek od Applu přidává funkce související s umělou inteligencí

Uživatelé budou moci využívat například pokyny hlavou pro Siri nebo prostorového zvuku ve hrách

Zatím je k dispozici pouze vývojářům, s uvedením iOS 18 bude dostupná pro všechny

Jedním z velkých témat poslední doby v případě Applu je bezesporu umělá inteligence Apple Intelligence. Ta se pomalu začne propisovat do všech koutů softwaru od giganta z Cupertina, počínaje iOS 18, které přistane na chytrých telefonech s nakousnutým jablkem ve znaku pravděpodobně už příští měsíc. Nejen zařízení s displejem se ale připravují na příchod AI. Apple nyní vydal novou aktualizaci firmwaru pro sluchátka AirPods Pro 2, a to jak pro verzi s konektorem Lightning, tak pro verzi s USB-C.

AirPods Pro 2 dostanou funkce související s AI

Firmware má číslo sestavení 7A5290a, které se zvýšilo z 7A5266c, a v současné době je k dispozici vývojářům. Jedná se o čtvrtou aktualizaci firmwaru, kterou společnost Apple vydala od červnového oznámení nových funkcí sluchátek AirPods Pro 2. Součástí iOS 18 je několik funkcí, které se týkají také sluchátek AirPods Pro 2, přičemž kompatibilitu s těmito funkcemi zajišťuje právě uvolněný firmware.

Díky novým gestům mohou uživatelé ovládat Siri na AirPods Pro kupříkladu zatřesením nebo pokývnutím hlavy. Pokud vám kupříkladu někdo zavolá, můžete zavrtět hlavou zleva doprava, pokud hovor nechcete přijmout, nebo kývnout nahoru a dolů, abyste hovor přijali. Interakce se Siri lze využít také k reakci na příchozí zprávy, hovory a oznámení.

Apple do AirPods Pro druhé generace rovněž přidává funkci Voice Isolation, která omezuje hlasité zvuky z pozadí během telefonních hovorů, a k dispozici je také funkce Personalized Spatial Audio, kterou využijete především při hraní her. Vývojáři totiž budou moci do svých her zakomponovat prostorový zvuk, aby si hráči mohli vychutnat jejich tituly opravdu naplno. Nový firmware je v současné době k dispozici pouze vývojářům, ale po veřejném uvedení systému iOS 18 by měl být dostupný všem uživatelům.