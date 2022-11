AirPods 2 i jedna podpultovka. Tohle jsou nejlepší produkty v Black Friday u MP

Black Friday slevy jsou v plném proudu, ovšem zorientovat se v nich může být pro leckoho složité. My jsme pro vás proto vybrali ty nejzajímavější kousky, které se aktuálně u Mobil Pohotovosti skutečně vyplatí. V současné době má totiž drtivá většina značek už všechny slevy spuštěné a proto není na co čekat a můžeme se pustit do výběru.

5 nejvýhodnějších telefonů

Z telefonů stojí za vyzdvihnutí hned několik modelů. Obzvlášť výhodná je Motorola Moto G32, která za cenu jen 3 989 Kč (dříve 5 999 Kč) momentálně představuje nejlepší poměru mezi cenou a výkonem, a to i díky Snapdragonu 680 a pamětím 6GB/128GB. Velmi zajímavým kouskem je taky Xiaomi Redmi Note 11S. Ten je vyvážený v každém směru a kromě super cenovky vám nabídne 108Mpx foťák, AMOLED displej i slušný výkon. U Mobil Pohotovosti k němu dostanete tisícový bonus na výkup, takže může být váš jen za 4 290 Kč (dříve 6 490 Kč).

Ani zájemci o dražší kousky nepřijdou zkrátka. Třeba takový Galaxy S20 FE 5G, který stále patří mezi nejoblíbenější modely střední třídy, můžete mít už za 9 490 Kč (běžně 10 990 Kč), stačí jen při koupi nového telefonu zároveň prodat svůj starý smartphone. Výhodná je i Motorola Edge 30, jejíž cena klesla na 8 990 Kč (dříve 10 990 Kč). A skrytou „podpultovkou“ je Galaxy Z Fold 3 (512GB) jen za 27 990 Kč (dříve 48 990 Kč). To je totiž cena, za kterou se jinde prodává nižší 256GB varianta a tudíž v případě této 512GB varianty jde o vůbec nejnižší cenovku na trhu.

Ke všem výše zmíněným telefonům získáte u Mobil Pohotovosti zdarma prodlouženou záruku na 3 roky.

AirPods a Galaxy Watch za super ceny

Na závěr nesmíme opomenout ani příslušenství, protože například cena AirPods 2 klesla na 3 490 Kč (dříve 4 790 Kč), což z nich dělá zajímavého kandidáta na vánoční dárek. Stejně je tomu tak i v případě hodinek Samsung Galaxy Watch 4, které zlevnily na 3 990 Kč (dříve 6 990 Kč) a další pětistovku dostanete ve formě bonusu na výkup. A jejich více pánského sourozence Galaxy Watch 4 Classic 46mm v LTE verzi teď můžete mít jen za 6 990 Kč (dříve 11 490 Kč).