AirCard Pro je praktická lokalizační karta, funguje s iPhonem i Androidem

Novinka od Rolling Square podporuje Apple Find My i Find My Device od Googlu, konečně nabízí také bezdrátové dobíjení baterie

Výdrž baterie s kapacitou 230 mAh má dosahovat až na 14 měsíců a tloušťka je jen 2,2 mm

Potěší také silnější reproduktor pro vyhledávání podle zvuku či příznivá cena

Společnost Rolling Square se specializuje na různé užitečné pomocníky v podobě kabelových redukcí, powerbank, bezdrátových nabíječek nebo nyní také trackovacích zařízení, jaké je karta AirCard. Její nová generace s označením AirCard Pro byla představena dnes a přináší některá zásadní vylepšení oproti starší verzi.

Nově karta poslouží uživatelům iPhonů i telefonů s Androidem. Dá se tedy použít s Apple Find My i Find My Device od Googlu. Důležitá je také přítomnost bezdrátového dobíjení, takže baterii s výdrží až 14 měsíců stačí po uplynutí této doby dobít a bude fungovat i nadále. Její kapacita je 230 mAh. Tloušťka karty 2,2 mm jen drobně převyšuje tloušťku konkurenčního řešení KeySmart SmartCard. Co se týče materiálů, výrobce použil kombinaci skla s tvrdostí 9H a hliník. Hmotnost karty 19 gramů vaši peněžence nejspíše nijak zvláště nepřitíží.

Digital Business Card místo vizitky nebo silnější reproduktor

Kromě lokalizačních schopností AirCard Pro nabízí také funkci Digital Business Card, která by měla nahradit klasické papírové vizitky. Díky RFID ochraně zamezíte nechtěnému výběru z vašich platebních karet a 20mm reproduktor zase zaručí vyšší hlasitost při hledání karty podle zvuku. Dle výrobce má být zvukový signál o 30 % silnější než u AirTagu od Applu a cena je nastavena na 29 dolarů, což je ještě o 10 méně než u staršího modelu. V přepočtu se tedy bavíme o ceně do 800 korun včetně daně. Dostupná bude ještě v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku. Kromě lokalizační karty dnes společnost Rolling Square uvedla taktéž tracker v podobě přívěsku na klíče s označením AirThingy Pro.