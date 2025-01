AI překoná všechny lidské schopnosti! Dojde k tomu do dvou let, tvrdí šéf Anthropicu

Dario Amodei z Anthropicu odhaduje, že AI brzy předčí lidi ve většině oblastí

Zdůrazňuje nutnost řešit společenské změny, které přijdou s nástupem AI a robotiky

Anthropic taky získává významné investice a upevňuje svou pozici klíčového hráče na poli AI

Šéf společnosti Anthropic, která provozuje oblíbeného chatbota Claude, Dario Amodei předpovídá, že umělá inteligence by mohla do roku 2027 překonat lidské schopnosti téměř ve všech oblastech. Zdůrazňuje tak velice rychlé tempo vývoje AI a její nevyhnutelný zásadní dopad na společnost.

Jste připraveni?

Na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu Amodei uvedl: „Je možné, že AI systémy předčí lidi téměř ve všem během dvou až tří let, i když to může trvat o něco déle.“

Komentáře přicházejí v době, kdy Anthropic upevňuje svou pozici předního hráče na poli AI – byť jejich Claude, navzdory jeho schopnostem, není ani zdaleka tak rozšířený jako mega populární ChatGPT.

Firma, která se stala silným ideovým a kvalitativním konkurentem OpenAI, nedávno představila model Claude 3.5 Sonnet, jenž si získal uznání díky svým pokročilým schopnostem a přátelskému tónu. Anthropic zároveň vyjednává o investičním kole v hodnotě 2 miliard dolarů, což by společnost mohlo ocenit na 60 miliard dolarů. Mezi nedávné investory patří dokonce i Google, který vložil další 1 miliardu dolarů, a Amazon, jenž za posledních 18 měsíců investoval 8 miliard dolarů a plánuje využít modely Claude v budoucích verzích zařízení Alexa.

Dopady na společnost

Během svého vystoupení vyjádřil Amodei obavy ohledně společenských dopadů vysoce inteligentních AI systémů, zejména jejich potenciálu transformovat ekonomiku a lidskou práci. Poznamenal hlavně, že pokročilá AI v kombinaci s robotikou by mohla nahradit většinu forem lidské práce, což by vyvolalo existenční otázky ohledně hodnoty práce a nakonec dokonce i lidské identity.

„Jakmile bude zneplatněna myšlenka, že lidé čerpají svou hodnotu ze své ekonomické práce, budeme muset zcela přehodnotit, jak organizujeme společnost a kde nacházíme smysl,“ vysvětlil.

Konec dobrý, všechno dobré?

I přes své odvážné předpovědi se Amodei distancoval od termínu „umělá obecná inteligence“ (AGI), který se běžně používá k popisu AI na úrovni člověka. Pojem ostatně dlouhodobě označuje spíše za „marketingový termín“ a budoucí AI přirovnal spíše k „zemi géniů v datovém centru“, která dokáže excelovat v mnoha oborech současně.

A je férové dodat, že z termínu AGI nejsou nadšení ani v OpenAI, ani v Microsoftu a prakticky nikde, byť jde o užitečnou mediální zkratku.

Amodei tak jen připomíná, že ona pro někoho utopická, pro někoho dystopická budoucnost se blíží možná rychleji, než by leckdo čekal. OpenAI letos také šlápne do agentů (a už s tím v Americe a pro uživatele tarifu Pro pomalu začíná), Anthropic už Computer Use řeší nějakou dobu a s něčím podobným koketuje i Google. Letošek tak bude nejspíš rokem ladění agentů, zatímco příští rok se už budou moct pravděpodobně využívat snad spolehlivě, rozšířeně a na téměř cokoliv. Co to udělá s trhem práce v roce 2027, v kombinaci s budoucími modely, můžeme zatím jen spekulovat.