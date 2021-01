Agent 007 bude mít další zpoždění. Nokia 8.3 zastarala, některé scény se musí natočit znovu

Nokia, resp. společnost HMD Global, v březnu minulého roku oznámila partnerství s tvůrci nejnovější Bondovky Není čas zemřít. Legendární agent 007 reprezentovaný v tomto snímku naposledy Danielem Craigem. tak protentokrát odloží přístroje s logem Sony, a bude propagovat reinkarnovaného finského výrobce.

Film měl úplně původně do kin zamířit už v roce 2019, po problémech v produkci se pak očekávalo představení v roce 2020. Scény tak byly natočeny s přístroji relevantními pro toto období. Když ale došlo kvůli koronavirové pandemii k dalším průtahům, nastala i kuriózní situace. Všemožný product placement zastaral a jednotlivé společnosti se začaly domáhat toho, aby byly jejich produkty aktualizovány. Velmi hlasitá v tomhle ohledu byla podle deníku The Sun i Nokia. I kvůli ní tak nedávno došlo k oznámení dalšího odkladu očekávaného filmu.

007 s zastaralým vybavením? Nepřijatelné

Značky investují do product placementu nemalé prostředky, v případě takto populární série to platí dvojnásob. Je proto celkem logické, že z podprahové propagace chtějí vytěžit co nejvíce. Žádoucí je tedy ukázat produkty, které teprve nedávno zamířily, či se teprve chystají na trh.

HMD Global původně ve filmu prezentovala Nokii 7.2 z roku 2019, která se objevila i v traileru. Po prvních průtazích pak byly přidány další scény obsahující Nokii 8.3, která se začala prodávat v říjnu 2020. I to už je však nyní z hlediska výrobce nepřijatelně zastaralý model.

Podobný problém mají i jiné značky prezentující se ve filmu. Na nedodržení smlouvy si údajně stěžoval také Adidas, šampaňské Bollinger a výrobce hodinek Omega. Všechny prezentované modely by v době vydání už byly zastaralé, takže došlo k rozhodnutí některé scény zcela předělat. Část scén se má podle dostupných informací natočit znova, některé budou pouze digitálně upraveny.

Není čas zemřít tak nakonec první diváci uvidí až v říjnu 2021. Jaké přístroje bude Nokia prezentovat, je otázkou. Žádný nástupce Nokie 8.3 totiž dosud představen nebyl a lze se tak pouze dohadovat, čím bude Bond telefonáty vyřizovat.