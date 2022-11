Activision chystá na rok 2023 nové Call of Duty. Půjde o plnohodnotný díl?

Videohry ze série Call of Duty patří každým rokem mezi ty nejprodávanější. Aktuálnímu dílu s podtitulem Modern Warfare 2 se komerčně nebývale daří a pokud bude v tomto trendu pokračovat, mohl by se stát jedním z nejúspěšnějších celé série. Na dobrých prodejích se jistě podepsal i to, že vydavatel Activision Blizzard oznámil v únoru letošního roku drobnou pauzu – v příštím roce žádné Call of Duty vyjít nemělo, alespoň podle Bloombergu.

Let me make this super clear:

– The next game, by Treyarch, is coming out in 2024

– Next year there will be a Modern Warfare II "premium" (paid) expansion by Sledgehammer

– It's supposed to have lots of content! Maybe that's why they call it a "full" release. But it's more MWII https://t.co/jXKAiMFcTf

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 7, 2022