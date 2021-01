Aby jich nebylo málo… V pátek bude odhalen další smartphone Redmi Note

Značka Redmi spadající pod čínské Xiaomi se rozhodla utopit nás v nových smartphonech. Oblíbená řada Redmi Note 9 již obsahuje pět modelů, a ještě tento týden bude představen další. Ačkoliv patrně se jedná pouze o matení názvem, chystanou „novinku“ Redmi Note 9T totiž zřejmě důvěrně známe.

Nejprve k těm oficiálním věcem… Redmi Note 9T bude odhalen tento pátek 8. ledna, online přenos bude zahájen v 11:00 našeho času. Redmi v pozvánce potvrzuje podporu sítí 5G, která se má stát hlavním tahákem.

Stay tuned for the brand new #RedmiNote9T launch event on January 8th, at 20:00 (GMT+8).

Also, we have #MoreThanPhones surprise for you. #ReadySet5G pic.twitter.com/lcSxlhFxZu

— Xiaomi (@Xiaomi) January 4, 2021