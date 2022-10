4K jenom za předplatné? YouTube ukončuje kontroverzní experiment

Na začátku tohoto měsíce někteří uživatelé iOS aplikace YouTube zaznamenali kontroverzní změnu – možnost pustit si video ve 4K rozlišení bylo zničehonic podmíněno předplacením služby YouTube Premium. Přestože tuto novinku zaregistrovala pouze hrstka lidí, byl Google zaplaven kritickými komentáři. Naštěstí se ukázalo, že se jedná pouze o experiment.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022