48 Mpx? Pche, a kdy bude skládací iPhone? Samsung ostře rýpe do Applu

Nové iPhony 14 jsou tady a kromě přízně od fanoušků za ně schytává Apple i pořádnou kritiku. O tu nejdůraznější se postaral jeho největší konkurent Samsung. Ten minulý pátek publikoval na Twitteru sérii příspěvků, které shrnují „středeční představení inovací“.

Kupodivu se Samsung nevysmívá Applu za výřez ve tvaru pilulky, ani za využití loňského čipsetu u modelů 14 a 14 Plus. Hlavní kritika směřuje k fotoaparátu. „48 Mpx? Už jsi skoro tam, Apple. My máme dávno 108 Mpx,“ napsal oficiální americký účet Samsungu na Twitteru a připojil počítadlo ukazující 2 roky, 6 měsíců a 4 dny – tak dlouho korejský výrobce používá 108Mpx fotoaparát u svých vlajkových lodí.

Druhý nevybíravý žertík směřuje ke skládačkám. Vtipným anglickým sloganem „What’s the hold on the Fold?“ Samsung pokládá vcelku pádnou otázku, a sice na čem vázne stále nepředstavený skládací iPhone. Určitě není náhodou, že v den uvedení nových iPhonů vypustil Samsung reklamu s podtitulem „Join the flip side“, v níž vystupuje dívka, která závidí „skládačku“ svým kamarádkám.

Samsung Galaxy: Join the flip side

Pod tweetem korejského výrobce se však rojí i zajímavé podněty od sledujících. Několik lidí upozorňuje na to, že Apple odebral z iPhonů prodávaných v USA fyzický slot na SIM kartu. Je jim jasné, že Samsung si z toho nedělá legraci zejména proto, že se k podobnému kroku přikloní po vzoru konkurence za rok či dva také.