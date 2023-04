32 let staré Porsche 911 dostalo elektromotor z Tesly o výkonu 500 koní

Britská společnost Everrati zahájila své působení na v USA přestavbou Porsche z roku 1991

S 62kWh baterií má dojezd přes 300 km

Majitel za přestavbu zaplatil necelých 9 milionů korun

Pokud jste automobilovým fanouškem, možná už vás napadlo, jaké by to bylo, vlastnit vůz s křivkami časem ověřených legend a výkonem nejnovějších modelů. Díky firmám, které se specializují na renovace ale také přestavby veteránů, to je možné. Jednou z nich je britská společnost Everrati, která v pondělí oznámila dodání prvního vozu přestaveného na území USA.

Pro společnost se jedná o milník, který startuje rozvoj jejího působení také za mořem. Prvním zákazníkem je Matt Rogers. Zakladatel společnosti Nest se do přestaveb tak zamiloval, že je nyní i hlavním investorem Everrati.

Porsche 911 (964) z roku 1991 dostalo kompletně nový lak v odstínu „mexická modrá“ a na první pohled asi ani nepoznáte, že se jedná o elektromobil. Přestavba trvala 9 měsíců, obnovou totiž prošel i interiér, ten je nyní obohacen modrou kůží. Mezi předními sedačkami najdete plaketu, která zobrazuje logo společnosti Everrati i další informace o vozidle.

Z technických parametrů je nutno zmínit 62kWh baterii a dojezd zhruba 320 km, což pro takovýto sportovní vůz musí stačit. Motor pochází z Tesly Model S Performance a má tedy výkon asi 500 koní. Zrychlení z nuly na sto proběhna za necelé 4 sekundy. Přestavba ale nebyla levná. Rogerse vyšla na necelých 9 milionů korun.